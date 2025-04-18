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神戶機場首迎國際航班 星宇航空搶頭香首航全滿

2025/4/18 10:02（4/18 10:06 更新）
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日本神戶機場國際線18日開航，國際線航班出發的旅客多。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
日本神戶機場國際線18日開航，國際線航班出發的旅客多。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
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（中央社記者江明晏神戶18日電）日本神戶機場今天開啟國際航線，自桃園機場出發的星宇航空班機，成為神戶機場迎接的第一班國際航班，首航班全滿，4月訂位率約8成，星宇航空也將成為首家在神戶機場使用日本自產永續航空燃油（SAF）的航空公司。

星宇航空今天正式開航神戶航線，同步在桃園國際機場、台中國際機場、神戶機場3地舉行首航活動。今天同時也是神戶機場國際線開航日，當地舉行國際首航紀念儀式，神戶市長久元喜造、兵庫縣知事齋藤元彥等代表齊聚一堂，星宇航空由策略長劉允富出席。

星宇航空台北-神戶首航班JX834於上午6時20分出發，預計當地時間10時抵達，成為首班飛抵神戶的國籍航空公司，也是神戶機場轉向國際化後迎接的第一班國際航班，共有4家航空公司開啟首波神戶直飛國際航班。

星宇航空採用A321neo客機執飛，提供「台北-神戶」每週3班、「台中-神戶」每週7班往返服務；長榮航空也開闢桃園-神戶航線，初期提供每週4班，預計4月28日起調整為每週2班；大韓航空則從仁川機場直飛神戶，吉祥航空從上海、南京分別直飛首航。

久元喜造致詞時表示，神戶機場第一航廈在2006年啟用，明年將滿20週年，近期第二航廈完工啟用，期待神戶第二航廈開航，可促進神戶國際化，增加對關西地區經濟的貢獻。

劉允富表示，這條航線從籌備到正式開航一路順利，為台灣與神戶的交流邁出嶄新的一步，神戶是星宇航空開闢的第11個日本航點，隨著世界博覽會即將開幕，神戶將迎來大量的國際遊客，這條航線的開通進一步為兩地的交流提供更便捷的選擇。

劉允富受訪時表示，神戶機場在疫情前就規劃新增國際航廈，它有多個優勢，第一鄰近關西機場、交通銜接相當便利，第二，神戶是日本第7大城市，也是對外港口，觀光旅遊資源豐富，第三，神戶機場規模不大，加上初期國際線運量管控，旅客通關時間可在1小時完成，相比關西機場更有競爭力，將是自助旅客出入京阪神區域非常好的國際新門戶，可讓旅程安排有更多彈性。

他表示，星宇航空從台北、台中兩地齊發直飛神戶，與大阪既有運能統整，擴大關西載客率，預計冬季班表可啟動增班，神戶4月訂位狀況良好，台中直飛神戶訂位率達8.1成、台北班機較早訂席率達7.8成。

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此外，星宇航空今天宣布，將與日本石油公司之一的Cosmo Oil Marketing簽訂合作備忘錄，成為首家在神戶機場使用日本自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF）的航空公司。

星宇航空說明，本次共取得20公噸的SAF，每添加1噸SAF可減少2.67噸CO2的碳排放，星宇航空自開航以來，新機交機的飛渡航班早已使用至少5%的SAF，未來將持續提升添加比例。（編輯：張均懋）1140418

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神戶機場國際線開航舉行國際首航紀念儀式。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
神戶機場國際線開航舉行國際首航紀念儀式。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
日本神戶機場國際線18日開航。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
日本神戶機場國際線18日開航。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
神戶機場開航國際線，舉行國際首航紀念儀式，星宇航空由策略長劉允富出席。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
神戶機場開航國際線，舉行國際首航紀念儀式，星宇航空由策略長劉允富出席。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
劉允富
星宇航空壯大機隊與航網 多管齊下拚連3年獲利赴日觀光潮續強 航空4雄競舞日本天際搶新航點
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