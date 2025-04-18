重大傷病領證逾百萬人 APP即可下載核定通知書

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）全台重大傷病有效領證人數逾百萬，健保署今天說，若民眾罹患重大傷病，並經健保署核定通過，需要紙本核定通知書，現可透過「健保快易通」APP下載，不用再跑一趟，省時便利。

為了減輕重病民眾長期治療經濟負擔，衛生福利部中央健康保險署透過新聞稿表示，目前訂有30類重大傷病，因該類疾病就醫時，可免收部分負擔；根據健保署統計，截至今年3月底，重大傷病有效領證人數共計100萬1175人，又以「需積極或長期治療之癌症」最多。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，民眾若經醫師診治屬於全民健康保險公告的重大傷病，可以請醫療院所代為申請、或自行檢具相關資料等，向健保署申請重大傷病身分，而一旦核定通過，除了第6類的慢性精神病之外，健保署會直接註記於健保卡內。

劉林義說，民眾有時為了申請保險等業務，仍需要申請紙本核定通知書，過去必須本人親自跑一趟臨櫃申請，難免舟車勞頓，健保署考量到目前手機的健保快易通APP的下載率已經很高，為進一步提供便民服務，決定開放手機申請下載的新服務。

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健保署表示，現在健保快易通APP新增重大傷病專區，除了原有查詢重大傷病申請進度、有效期限之外，已經新增下載本人效期內的重大傷病核定通知書功能，民眾可自行下載列印使用，其效力與臨櫃申請核定通知書相同。

健保署強調，民眾若想知道更多重大傷病申請或相關資訊，可至健保署全球資訊網的「重大傷病專區」瀏覽，或撥打健保署諮詢專線︰0800-030-598，手機請改撥02-4128-678洽詢。（編輯：方沛清）1140418