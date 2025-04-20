21日起汽柴油漲4角 95無鉛每公升29.8元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）美國總統川普關稅政策暫緩，加上美國對伊朗石油出口實施新一波制裁，國際油價應聲上漲。中油今天宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.4元；其中發油量最大的95無鉛汽油每公升漲至29.8元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，本週受美國對伊朗石油出口實施新一波制裁影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲2.34美元，新台幣兌美元匯率升值0.390元，漲幅為1.91%。

透過 Google News 追蹤中央社

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.4元，已低於亞洲鄰近國家，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.4元。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至3月底止，台灣中油共吸收約35.61億元。（編輯：黃瑞弘）1140420