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藥師抗議中藥販售新令 衛福部：中藥商不能消失

2025/4/22 14:27
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）不滿衛福部中藥販售新令，藥師團體今天集結上百人赴衛福部大門口快閃，要求撤回318違法解釋令。衛福部指出，尊重藥師，但中藥商有其重要性，不能消失，正規劃中藥分級管理。

衛生福利部在今年3月18日公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並開放中藥或藥學相關科系畢業生修畢中藥核心課程，且實習1年以上即可登記為中藥商。

此項新措施引發中華民國藥師公會全國聯合會不滿，質疑形同「誰都能賣中藥」，宣布2階段抗爭，今天先號召百人到衛福部大門前快閃，5月4日預計集結上千人上凱道。

一早大批警力、拒馬層層包圍衛福部，藥師公會快閃代表們在不遠處整裝，抗議群眾高舉「撤回318違法解釋令」、「捍衛用藥安全」等旗幟，大喊「捍衛專業絕對不退讓」等口號。

藥師公會理事長黃金舜批評衛福部解釋令根本是「竹篙套菜刀」，明顯違法放寬中藥販售資格，允許未取得藥師執照者販售中藥。此舉不僅為違法者開後門，更嚴重侵害中醫師的診療權與藥師的調劑權，將全民健康置於無專業保障的風險之中。

「沒有藥師把關的中藥，你敢吃嗎？」黃金舜砲轟衛福部長邱泰源、衛福部中醫藥司司長蘇奕彰是「腦袋裝大便」的不適任官員，新規讓中藥販售淪為「買藥像買菜」，完全無需藥師專業把關，5月4日遊行當天將要求這2人應負起完全責任，「下台！」

蘇奕彰接受媒體聯訪再次強調，「中藥販賣業衰退速度太快」，且藥師投入比例太低，然而中藥材從栽培、採收與加工，以及基原鑑別、炮製、包裝、儲藏管理，至中醫院所或市場銷售，提供民眾醫療照護或生活飲食使用，每一環節都需要高度專業的實務經驗。

蘇奕彰說，因此依法行政，公告318解釋令，後續經與藥師溝通，已將生藥學系調整為藥學系，為了國家整體發展衡量，必須尊重藥師專業也兼顧民眾利益。

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至於中藥管理，蘇奕彰指出，對於從處方藥、指示藥到健康食品、一般食品，從安全到功效，會就分級做詳盡規劃，也會儘速與藥廠、食品業者協商，期望台灣中藥發展超越日本漢方藥等，創造更大的價值，未來也會規劃藥農制度，因此中藥商不能消失，而是要落實分工。

中藥商業同業公會全聯會發布聲明指出，中藥販賣業20年前有1.5萬家，今年剩下約7000家，估計10年內將不足3000家，將嚴重影響中醫藥產業的中藥供應鏈，強調中藥販賣業者精於中藥材辨識、炮製加工等專業知識，基於確立中藥分工，保障執業權益及促進中醫藥產業發展原則，全力支持衛福部政策。（編輯：陳清芳）1140422

蘇奕彰
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黃金舜
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