麥當勞厚鬆餅堡回歸 再度引發排隊人潮

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（中央社記者余曉涵台北23日電）去年引起搶購的麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」今年再度回歸，今天開賣首日，各地麥當勞再度出現排隊人潮，甚至有不少民眾搶在開店前就先排隊。

過去不少民眾敲碗，希望台灣麥當勞可以引進日本麥當勞早餐知名的McGriddles「厚鬆餅堡系列」，麥當勞去年期間限定引進台灣之後，引發搶購熱潮，短短3天就已經有分店完售。

麥當勞日前宣布，從今天起，再度限量推出「厚鬆餅堡系列」，備貨為去年的3倍，共230萬份，口味包含豬肉蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡及火腿蛋厚鬆餅堡。

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今天開賣首日，不少民眾搶在開店前就到麥當勞排隊，讓排隊人龍再現，民眾張先生說，雖然在日本吃過，但也想吃吃看在台灣的版本，去年開賣時太過熱烈，還沒買到就已經完售，今年希望可以吃到。

民眾陳小姐則說，希望未來厚鬆餅堡系列可以成為常態商品，就不用來排隊搶購。（編輯：張銘坤）1140423