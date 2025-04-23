過動症男孩考上建中專攻資工 研發醫療AI獲獎

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）今年35歲的鄭中遠畢業於建中，很難想像國小時期的他聯絡簿每天紅字哭哭臉，直到國中確診過動症，積極治療與特教資源支持，一路讀到博士班，如今投入研發醫療AI獲獎。

鄭中遠今天在記者會笑著回憶童年，上課坐不住、天天被老師罰跑操場是日常，甚至被指責帶壞同學，直到國中時期，他進入叛逆期，爸媽壓不住，才就醫被診斷患有注意力不足過動症（ADHD），當初沒有長效藥，每天必須吃3次藥，幸好同學都非常友善，甚至會幫忙提醒中午記得吃藥。

「我對於吃藥沒感覺，但別人明顯發現，我可以控制自己了」，鄭中遠說，除了醫療資源支持，學校提供特教資源更是神隊友，對ADHD患者而言，連模擬考上2B鉛筆畫卡的窸窸窣窣聲都是巨大影響，校方協助申請單獨考場，再加上他的努力，皇天不負苦心人，他成功考上建國中學。

鄭中遠透過課業輔導模式，克服大班授課的干擾，專攻資工的他，一路讀到博士班，在求學期間，病人口中的「高阿姨」、台大醫院副院長高淑芬，向他提議跨領域研究兒童精神疾病，鄭中遠一口答應，與高淑芬合作，成功研發出新一代自閉症人工智慧篩檢與輔助診斷工具，榮獲國家新創獎。

台大醫院今天舉行記者會，響應2025年世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日，高淑芬說，台灣兒童精神疾病盛行率不少，甚至被低估，根據2015年到2017年受衛福部委託，進行台灣兒童精神疾病全國流行病學研究，一般精神疾病盛行率25%，與健保就醫2.8%差距相當大。

高淑芬表示，這份研究調查19縣市、選取69所學校，取得具全國代表性的樣本，年齡層為8歲至15歲，共近1萬名學童本身及父母老師接受問卷和訪談，其中有4816名學童接受兒童精神科診斷會談，整體精神疾病的加權終生盛行率與6個月盛行率分別為31.6%與25%。

這份調查發現兒少精神疾病終生盛行率與6個月盛行率，依序為焦慮症15.2%、12%；睡眠障礙12%、6.2%；注意力不足過動症為10.1%、8.7%；妥瑞氏症2.6%、2.1%；憂鬱症2.8%、1.1%；自閉症1%、0.21%，有輕生意念為8.2%、3.1%。

高淑芬說，將調查與健保資料、疾病負擔比對明顯發現，多數兒少精神疾病仍被低估。兒童期與青少年期的父母精神狀況、性早熟、霸凌、性與性別少數身分、3C產品過度使用、課業壓力等，都是兒少精神疾病危險因子，盼台灣積極推動學校心理健康教育正常化與疾病去污名化。

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高淑芬認為，除了完善青少年心理健康照顧，台灣更應該發展適合國情的特定疾病治療模式，才不會讓兒童與青少年精神疾病問題拖延到成人階段；另外，建議台灣比照日本與韓國，成立兒童精神疾病專門研究機構，定期監測盛行率，以利對高危險群及早診斷與治療。

台灣最新長期研究發現，運動體適能可減少青少年及年輕成人的精神疾病罹患率，高淑芬提到，在10歲至16歲族群做比較，心肺與肌耐力表現較佳者，精神疾病發生風險較低，焦慮、憂鬱、注意力不足過動症等尤其明顯，除了學校體育課以外，台灣的兒少應該有更高運動頻率。（編輯：陳政偉）1140423