生存與生育不是選擇題 乳癌病友籲盡速補助凍卵

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）不幸在生育年齡罹患癌症，不僅治療打亂人生節奏，更衝擊生育計畫，乳癌病友協會今天呼籲，生存與生育不應是選擇題，中央政府的醫療性凍卵補助盡快上路，友善轉介也不能少。

據衛生福利部國民健康署目前最新的111年癌症登記報告，乳癌已連續多年高居女性癌症發生率首位，民國111年數據顯示新增病患數超過1萬7000人。年輕女性罹患乳癌數據也在增加，40歲以下患者占比約為16.6%。

根據內政部公布女性生育年齡，30至39歲女性是主力。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳今天透過新聞稿呼籲，政府能及時伸出援手提供實質立即補助，能幫助更多年輕病友兼顧治療與未來人生規劃的保障。

多數乳癌治療與荷爾蒙調控有關，可能對卵巢造成不可逆的傷害，包括卵巢早衰或永久性不孕等，「凍卵」為的是保存生育力，凍卵費用約新台幣10萬元至15萬元，這對於急需抗癌資源的病友造成經濟壓力。

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黃淑芳說，生育與乳癌治療都是在與時間競賽，根據台灣婦產科醫學會建議，凍卵最佳年齡為35歲以下。台北市、台中市、台南市、高雄市、嘉義市等縣市已有提供醫療性凍卵補助，雖國健署預告許久的補助計畫，但方案與上路時間尚未公告，有需求的病友仍在苦苦等待。

她期待，政府與社會共同打造一個兼顧治療與未來的支持系統，讓病友不再為「生存」與「生育」二選一。凍卵補助試辦計畫應同步考量醫院診療運作，建立友善轉介機制，讓病友在治療前即獲得完整資訊與資源協助。（編輯：陳清芳）1140423