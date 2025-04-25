防院前診所分級醫療漏洞 7月起超額申報75折給付

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（中央社記者曾以寧台北25日電）為推動分級醫療，防醫院醫師將病人帶到診所，躲醫院輕症門診成長，健保署今年7月1日起，針對執業登記在醫院且有在基層診所看診的醫師，若申報點數超過10萬點，改以75折給付。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛生福利部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，盼藉個別醫院總額促進醫院自我管理。外界關切大醫院「院前診所」是否可能成新制漏洞。

健保署日前預告修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目，其中針對醫事人員執業登記於醫院，並至西醫基層醫療院所支援的醫師，若單名醫師每月申報的總西醫基層門診醫療費用，扣除排除項目後，實際核付點數，點數超過10萬點，以0.75予以折付。

排除項目包含，屬行政協助代辦案件者，或B型肝炎藥費、C型肝炎藥費、精神科長效針劑藥費，及其他政策鼓勵項目。

健保署醫務管理組長劉林義今天接受媒體電訪說明，此方案從去年就已開始研議，為推動分級醫療，因此與醫師公會全聯會研議，若醫師以支援名義到基層診所看診，每個月申報卻超過10萬點，就會改以75折支付，鼓勵醫院確實下轉患者，而非利用「院前診所」躲避。

不過，劉林義也指出，因為在偏鄉地區，醫師可能確實會有支援狀況，因此針對全民健保山地離島地區、西醫醫療資源不足地區改善方案施行鄉鎮，及醫療資源缺乏地區，都排除適用，以免「錯殺」。

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若當地有特殊情形，劉林義表示，也可以利用健保分區共管會議討論，討論有有哪些情況需要排除75折適用。目前法規修正已經進行公告，不過，給大家一段時間準備，預計7月1日正式實施。

對於影響範圍，劉林義說明，目前全台1萬8000名基層診所醫師中，其中初步估計會受影響的共有600人，約占3%，會被折付的金額約1億6000萬元，占西醫基層總額共1500億元的千分之1。（編輯：管中維）1140425