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濕冷天參與集會遊行 醫提醒做好保暖防失溫

2025/4/26 12:50（4/26 14:23 更新）
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醫師高偉峰表示，濕冷天參與集會遊行民眾如果有慢性病，務必記得吃藥，做好保暖、避免失溫。（中央社檔案照片）
醫師高偉峰表示，濕冷天參與集會遊行民眾如果有慢性病，務必記得吃藥，做好保暖、避免失溫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、醫師高偉峰表示，濕冷天參與集會遊行民眾如果有慢性病，務必記得吃藥，做好保暖、避免失溫，建議穿雨衣，人多擁擠要留意別滑倒。

中國國民黨今天下午在凱達格蘭大道辦「反綠共戰獨裁」集會活動，但近日陰雨綿綿，高偉峰接受媒體聯訪表示，心血管疾病、慢性病族群等務必記得吃藥，情緒高昂時血壓也會飆高，增加健康風險。

為避免失溫，高偉峰說，應適當保暖、防雨，雨傘可能被風吹歪，穿雨衣是較好選項。

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高偉峰表示，大型集會也要注意脫水風險，尤其女性如果未適當補充水分，可能出現泌尿道感染症狀；人潮擁擠且地面濕滑，跌倒同樣不可輕忽，要特別注意樓梯、斜坡等區域，避免人多推擠導致滑倒。

根據衛生福利部國民健康署資訊，防跌要從生活小細節做起，包括規律運動、維持居家環境及用藥安全，穿著建議選薄且穩固防滑鞋底、低且四方形鞋跟、有充分固定的鞋子，並穿合身衣物，褲管不要過長，避免滑倒、絆倒，而沒充分固定的鞋，如沒鞋帶、扣子或魔鬼氈等，會有較高跌倒風險。（編輯：李明宗）1140426

#中國國民黨
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#國民健康署
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