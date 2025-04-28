富邦董座蔡明忠東海開課 笑稱注意誰滑手機

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）富邦集團董事長蔡明忠25日以東海大學校友與講座教授之姿，開授正式學分課「反思經營學」，課堂擠滿學生。蔡明忠笑說，會注意誰在滑手機、有沒有認真上課。

東海大學今天發布新聞稿，蔡明忠以東海大學校友與講座教授之姿，開授正式學分課「反思經營學」。現場擠滿學生，連校長張國恩、管理學院院長王凱立、EMBA主任李成都當起學生聽課。

蔡明忠表示，首次以講座教授身分登上講台，「我會注意誰在滑手機」。課堂上，蔡明忠分享富邦的治理思維與風險管理邏輯，更回顧過往面對風暴的掙扎與反思。

他從1961年富邦產險前身「國泰產險」創立談起，一路談到台灣大學畢業出國攻讀碩士，1981年返台與父親蔡萬才並肩作戰，1992年創立富邦銀行，2004年創辦MOMO購物網、投資高鐵案，以及面對本土金融風暴的重創後，成功引資花旗、邁向國際舞台的關鍵轉折。

他坦言，當年與前高鐵董事長殷琪聯手投標台灣高鐵案，確實錯估台灣資本市場規模，導致團隊承擔高達千億的籌資壓力。他並表示，「有些名嘴、政治人物當年信誓旦旦說絕不搭高鐵，現在看他們天天搭！」蔡明忠笑說，當年他甚至氣到站在電視機前，跟他們隔空對罵。

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蔡明忠提醒政治經濟學的重要性，「不能只會經營，還要體察政治形勢。」他舉例美國總統川普掀起的貿易關稅戰表示，「以前商人只要默默耕耘、把本業做好就能賺錢；現在若不理解政治，就無法安穩前行」。

「反思經營學」由富邦集團與東海大學管理學院EMBA合作推出，主題涵蓋公司治理、風險控管、數位轉型、跨域整合與全球視角。學生表示，這門課「像站在決策者肩膀上看風暴」，是一堂結合理論深度、實戰經驗與人生智慧的「EMBA神課」。（編輯：吳素柔）1140428

富邦集團董事長蔡明忠（前排左3）25日在東海大學開授正式學分課「反思經營學」，與校長張國恩（前排左4）及學生等合影。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日