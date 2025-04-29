9歲遭祝融倖存 卻留全身70%嚴重燒傷與失弟之痛

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（中央社記者曾以寧台北29日電）台灣去年發生上萬火災，造成數百死傷，倖存者也留下創傷。承怡9歲時遭遇爆竹工廠火災，造成全身逾70%面積嚴重燒傷，且直到多年後，她才能再跟父母提起命喪火窟的弟弟。

根據消防署統計，台灣去年發生上萬次火災，造成共176人死亡、405人受傷。陽光基金會執行長舒靜嫻今天透過新聞稿表示，陽光陪伴逾9000名燒傷倖存者走過劫後人生，看過太多慘痛的生命代價，發現生活中多數的火災及燙傷事件，其實是可以避免的。

陽光基金會統計近3年服務，新開案燒燙傷個案中，發生原因以工作意外佔38%、家庭意外佔37%為大宗。其中，家庭意外又以熱液燙傷（43%）與瓦斯引發（21%）為主因。遭瓦斯引爆導致燒傷的個案中，近7成傷者的燒傷深度和面積，達重大傷病等級。

燒傷事故帶來的不僅是外在創傷，更有長期的心理陰影。承怡在9歲時，因爆竹工廠引起的火災，失去摯愛的弟弟，她則全身超過70%面積嚴重燒傷，雙手十指焦黑見骨，歷經多次高壓氧才搶救回來，然而手指前端仍萎縮約2公分。

出院後，她在陽光基金會接受復健和兒童心理治療服務，更歷經臉部重建手術。多年後，成為社工師助人的她回憶，「燒傷後除了生理的痛，更辛苦的是，要到很多年以後才能在爸媽面前提起弟弟」，坦言即使多年過去，全家人仍需不斷療癒這份傷痛，因此期盼大眾和企業不要因貪方便，忽略發生災害的危險性。

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陽光基金會提醒，只要能在日常生活中隨時保持停、看、聽的警覺性，將不用的電源、瓦斯開關確實關閉及安裝住警器等，這些悲傷就可能不會發生。期盼大眾莫要輕忽生活中隱藏的危險，釀成無法挽回的憾事而後悔莫及。

陽光基金會指出，從急性治療到復健重建，倖存者需要專業的復健與心理團隊協助，才能把握黃金復健期，儘早恢復生活自理能力、修復心理創傷。呼籲社會大眾一同慎防燒傷意外的發生，也盼透過捐款支持陽光燒傷生心理重建服務計畫，幫助燒傷朋友撫平傷痛重建希望。（編輯：吳素柔）1140429