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高雄6/6直飛馬祖 陳其邁：補助服役子弟1500元

2025/4/29 13:49（4/29 13:56 更新）
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高雄直飛馬祖航線將於6月6日啟航，高雄市政府29日舉辦定期航班記者會，高雄市長陳其邁（前左3）、連江縣政府祕書長張龍德（前右3）、國民黨立委陳雪生（前左2）等人出席。中央社記者林巧璉攝 113年4月29日
高雄直飛馬祖航線將於6月6日啟航，高雄市政府29日舉辦定期航班記者會，高雄市長陳其邁（前左3）、連江縣政府祕書長張龍德（前右3）、國民黨立委陳雪生（前左2）等人出席。中央社記者林巧璉攝 113年4月29日
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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄直飛馬祖航線將於6月6日啟航，高雄市政府今天舉辦定期航班記者會，市長陳其邁宣布，目前約有800名高雄人在馬祖服役，以單程票價約3500元計算，將補助單程機票1500元。

高雄機場直飛馬祖南竿機場航線6月6日將啟航，高市府、連江縣政府與華信航空今天在四維行政中心舉辦「高雄—馬祖直飛航線啟航記者會」。

陳其邁致詞表示，感謝藍綠立委合力促成這條定期航班，他過去擔任立委期間非常清楚連江的交通問題，目前約有800名高雄人在馬祖當兵，以單程票價新台幣3500元來說，市府補助1500元，「這就是相挺，也希望其他縣市比照辦理」。

陳其邁說，未來希望班次能夠增加，目前僅每週五一班，對規劃行程來說不方便，市府將與觀光協會討論，促進高雄、馬祖觀光交流，讓更多人愛上馬祖，也讓更多馬祖人到高雄旅遊。

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連江縣政府秘書長張龍德說，睽違20年，終於讓高雄到馬祖這條航線重新啟航，馬祖的奇景「藍眼淚」近年相當熱門，事實上除了「藍眼淚」外，馬祖還有非常多美麗的風光，目前這班航線每週五從高雄、馬祖起飛，希望未來能有更多航線。

華信航空表示，高雄直飛往返馬祖南竿機場航班每週五飛航，單趟航程約1小時50分，單程票價3543元，每班座位數66個。（編輯：黃名璽）1140429

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高雄市政府29日舉辦「高雄－馬祖直飛航線啟航記者會」，高雄市長陳其邁（圖）致詞時說，目前在馬祖當兵的高雄人約有800名，未來將補助這些服役子弟單程新台幣1500元的機票費用。中央社記者林巧璉攝 113年4月29日
高雄市政府29日舉辦「高雄－馬祖直飛航線啟航記者會」，高雄市長陳其邁（圖）致詞時說，目前在馬祖當兵的高雄人約有800名，未來將補助這些服役子弟單程新台幣1500元的機票費用。中央社記者林巧璉攝 113年4月29日
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