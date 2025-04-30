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台奧20高教代表齊聚維也納 促教育與科研交流

2025/4/30 10:58（4/30 11:21 更新）
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台灣、奧地利共20所高等教育機構代表29日在維也納舉辦論壇，促進雙邊交流。（高等教育國際合作基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月30日
台灣、奧地利共20所高等教育機構代表29日在維也納舉辦論壇，促進雙邊交流。（高等教育國際合作基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月30日
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（中央社記者陳至中台北30日電）台灣、奧地利共20所高等教育機構代表本月29日在維也納舉辦論壇，駐奧地利台北經濟文化代表處代表劉玄詠期盼雙邊有更多的交流計畫，強化台灣高教的國際能見度。

高等教育國際合作基金會今天發布新聞稿，基金會董事長吳正己近日率團，與劉玄詠、奧地利學術交流總署署長雅可布（Jakob Calice）等人一同出席「2025年台奧高等教育論壇」，展現雙邊對深化高教夥伴關係的高度重視。

吳正己表示，奧地利一直是台灣長期且穩定的學術合作夥伴之一。雙方高教機構至今已簽署超過80項學術合作協議。目前有約350名台灣學生在奧地利就學，奧地利來台學生也超過150名。雙邊同時持續推展高教科研種籽基金，促進人才的交換與流動。

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劉玄詠表示，台奧雙邊交流基礎深厚，雙方在教育、文化及科技等領域都維持良好互動與合作。這次論壇為雙邊高等教育合作注入嶄新動能，期盼未來持續推動更多長期的交流計畫，進一步深化夥伴關係，並強化台灣在歐洲高等教育舞台的國際能見度。

雅可布致詞時提及，台奧雙邊在學生與學者流動方面都表現亮眼，未來將持續透過新伊拉斯莫斯計畫（Erasmus+）與雙邊交流計畫，鼓勵更多師生參與國際交流。（編輯：陳政偉）1140430

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