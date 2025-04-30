遭控給錯藥水 高雄長庚：誤植姓名貼紙將加強訓練

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄長庚醫院遭控給錯藥。一名網友說，小孩高燒住院，返家後發現藥水上貼的是別人名字，擔心住院時就被餵錯藥。院方表示，此為人員誤植貼紙，並非給錯藥，將加強教育訓練。

一名網友在社群媒體Threads上發文表示，孩子在21日高燒至高雄長庚住院，在26日出院返家，離院前領了3瓶藥水，其中包括住院期間服用過的藥水，經確認藥袋上是孩子的名字；但回家後要餵藥發現已開封喝了約一半藥水上貼是別人的名字和病號。

這位網友說，病房護理長後來致電道歉，並解釋不是拿錯藥，而是人員誤植標籤貼紙，將名字貼錯；但此說法令人無法信服。

高雄長庚醫院今天也透過文字訊息回應，此事件是藥品姓名貼紙誤植事件，經查是因護理人員未落實辨識病人資料，導致標籤貼紙錯置；在接獲通知後，已立即向家屬誠摯說明及更正；將加強人員教育訓練，以維護病人權益。

這名家長說，自己在27日發現時立即致電長庚醫院，後來病房護理長先打電話來確認相關資訊並道歉，護理長也要家長安心，因倒藥都是用新的藥杯不會接觸到其他病人的口水。

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家長表示，護理長下班後拿新的藥來，並解釋藥品上的貼紙貼錯了，因為病房號碼只差一字，人員疏忽造成此一錯誤；後續回診若有任何疑問也可以陪同一起到診間詢問醫師。

這名家長強調，無法接受護理長的解釋，更不相信只是貼錯姓名。有網友表示，出院前護理人員、家長都應該落實檢查藥品上的姓名，才能避免拿錯藥。另有多名網友表示，這種烏龍事件不該發生，相當嚇人。（編輯：李淑華）1140430