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台科大畢展拆解再設計 回收娃娃變防災頭套、託藥袋

2025/4/30 14:21
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（中央社記者許秩維台北30日電）台科大設計系舉行畢展，有學生以回收娃娃為素材，經過拆解與再設計，轉化為防災頭套、託藥袋、餐袋等兒童用品，落實環保永續精神。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大設計系2025畢業展今天盛大開展，今年展覽以螞蟻與石頭為主視覺，象徵設計者在重重挑戰中不斷推敲修正、尋找出路，作品主題橫跨智慧農業、文化傳承、互動體驗、包裝設計及舊物再利用等多元面向，共展出35組特色作品。

台科大設計系學生羅郁琁與張芷芸的作品「小布物語Tiny Fabric Stories」以回收娃娃為素材，經過拆解與再設計，轉化為防災頭套、託藥袋、餐袋等兒童用品，展現設計結合環保與童趣的無限可能。

羅郁琁認為，每個娃娃背後都蘊含珍貴記憶，希望藉由模組化版型設計，重新縫製、賦予舊物新生命，讓這些記憶得以轉化與延續，實踐環保永續理念。

另一件聚焦永續農業的作品「Spotch智慧水稻害蟲監測與誘捕器」，由學生何嘉瑜、施凱恩設計，兩人有感於農村勞動力短缺等問題，結合IoT（物聯網）與AI技術，設計能實時監測氣候、土壤與害蟲數據的智慧裝置，農民透過手機App就能快速掌握田間狀況，還可針對不同害蟲更換誘捕方式，降低農民負擔。

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除了創新設計，學生也勇於向傳統提出挑戰，台科大設計系學生劉宥希與陳虹菱的作品「留逝」，試圖打破華人制式化喪儀，結合多彩燈光效果與環保花藝設計，減少資源浪費，保有儀式莊重感與溫暖氛圍。

另外，台科大設計系學生周善與陳依瑩以符咒文化為靈感，結合泡麵推出作品「一飽口符麵Charm It Up Noodles」，重新詮釋符咒作為祝福象徵，並推出「平安」、「財富」、「桃花」3款主題泡麵，將符咒意象轉化為可食用的年糕，品嚐同時也吃下滿滿祝福。（編輯：陳仁華）1140430

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