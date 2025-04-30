台鐵委外停車場遭指收費貴 立院要求研擬訂上限

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（中央社記者余曉涵台北30日電）台鐵車站的委外停車場屢次被外界詬病費用太貴，甚至汐止停車場月租費大漲新台幣500元。對此，立院交通委員會通過臨時提案，讓台鐵研議停車場契約應明定費率上限和調整機制。

台鐵車站所屬的停車場大部分是委外經營，但屢次被外界詬病停車費率過高爭議，像是高雄新左營車站委外業者在113年調整臨時停車收費，收費遠高於周邊其他公有停車場；樹林火車站後站停車場年年調漲；汐止火車站停車場月繳金額調漲500元等。

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立法院交通委員會今天通過臨時提案，要求交通部應該要督導台鐵，研議在停車場租賃契約中，明定停車收費上限與合理調整公式，並應該定期檢討費率合理性。

台鐵公司總經理馮輝昇指出，台鐵原則上尊重市場機制，未來希望在契約內增加這一塊，讓停車場業者符合地方費率規範，也充分與業者、地方政府三方溝通，兼顧市場機制，符合地區居民需求。（編輯：李錫璋）1140430