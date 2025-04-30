中橫公路東段關原至太魯閣口 多處工區管制放行

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）中橫公路東段自0403震災後持續搶修，5月起天祥至太魯閣口維持每天5時段放行、夜間封閉。關原至天祥路段部分管制、夜間封閉，神木路段5月1日至16日配合施工改2小時放行1次。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段為兼顧公路搶修復建及在地居民交通需求，每月下旬邀集大天祥地區居民、社團及企業等，研議每月施工交管措施。

太魯閣工務段公布5月台8線114.6K至184.5K（關原至太魯閣口段）交管措施，經每天清晨朝巡路況、清理落石，確認可通行，按不同工區施工，設有放行時段。

關原至天祥路段（台8線114.6k~167.3k），上午6時至下午4時30分開放通行，3處災修工區西寶路段（158.8k）、慈恩路段（129.8k）上午8時至下午4時整點放行1次；神木路段（126k~129k）5月1日至16日配合路面修復工程，調整為每2小時放行1次，16日後恢復整點放行1次。

天祥至太魯閣口（台8線167.7k~184.5k）採白天5次放行，分別為上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時、下午3時、下午5時至5時30分，夜間封閉。

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其中，天祥地區以東179.5k（白沙一橋西端）、180.5k（寧安橋西端）、181.5k（長春隧道附近）及183.1k（長春橋附近）等4處災修工區，每天8時至下午4時，每小時放行1次。

太魯閣工務段提醒，通行大禹嶺至太魯閣口全程約74公里，東行（大禹嶺至太魯閣）建議最遲於下午5時前抵達天祥地區；西行（太魯閣至大禹嶺）建議最遲下午3時通過太管處砂卡礑隧道東口，以免錯過最後放行時間。（編輯：李淑華）1140430