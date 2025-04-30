票價競爭力與韓流文化雙重加乘 韓國旅遊熱度續升溫

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（中央社記者余曉涵台北30日電）旅遊業者表示，根據首季機票銷售數據顯示，具成長潛能的前10大航點中，有5名是韓國，顯示票價競爭力與文化吸引力雙重加乘，使韓國成為短期內最具成長潛力市場之一。

旅遊業者易遊網發布新聞稿表示，今年台灣旅遊市場展現出高自主性消費現象，從易遊網數據觀察，個人機票（FIT）成長幅度是團體旅遊的1倍，顯示自由行需求更加旺盛，且主導市場趨勢。

易遊網總經理陳志豪說，根據易遊網機票銷售數據觀察，2024年台灣旅客平均出國次數已從2023年的1.87次成長至2.1次，但年均花費卻下降近新台幣4000元，顯示消費者對價格敏感度逐漸提升，精打細算、理性規劃的策略型消費已成常態。

除此之外，易遊網表示，根據首季機票銷售數據顯示，具成長潛能的10大航點依序為濟州島、清州、釜山、大邱、高松、沖繩、首爾、巴黎、米蘭與慕尼黑，其中韓國狂佔5席，顯示韓國熱度持續升溫。

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易遊網分析，除了相較日本更具價格優勢外，韓流文化帶動的觀光效應也成關鍵推力，朝聖熱門韓劇景點與K-POP熱潮強化旅遊誘因，吸引大量年輕族群關注；整體而言，票價競爭力與文化吸引力雙重加乘，使韓國成為短期內最具成長潛力的市場之一，旅遊需求可望持續擴大。

另外，易遊網也觀察到旅客參團偏好也有轉變趨勢，從過去以一線大城為主的路線，逐漸轉向深度探索與個人化體驗。（編輯：陳仁華）1140430