微弱鋒面掠過北台偶有飄雨 梅雨鋒面5/6報到

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（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是勞動節，氣象專家吳德榮說，微弱鋒面掠過北台灣、影響輕微；中部以北雲量逐漸增多，偶有零星飄雨的機率；6日至8日清晨梅雨季首波鋒面通過，有局部陣雨或雷雨的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，北台灣高溫微降，其他各地區白天仍偏熱，明天各地晴時多雲，天氣偏熱；花東及午後中南部山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，5月3、4日各地大致多雲時晴，天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後陸上發展的機率高、也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，5月5日不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率，6日至8日清晨「梅雨季」首波鋒面通過，有局部陣雨或雷雨的機率。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，8日白天起至10日鋒面逐漸北移，台灣在鋒面前，偏暖、水氣多，大氣不穩定，偶有局部性對流在陸地上發展，但各國模擬不同調，「不確定性」很大，需持續觀察。

至於熱帶擾動方面，吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬未來10天有熱帶擾動，模擬路徑在通過菲律賓後，無明顯發展；最新美國（GEFS）系集模式則有部分模擬路徑分布在菲律賓東、西兩側，向北迴轉，兩者不僅路徑不同，與東亞大氣環流的交互作用亦不同，以致末期的模擬不確定性很大，不適合下定論，應持續調整。（編輯：方沛清）1140501