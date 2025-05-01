海運業疫情後月薪增近5萬元 公車客運僱用人數減

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（中央社記者余曉涵台北1日電）交通部指出，COVID-19疫情前後，海洋水運業僱用人數增加，每月薪資也較疫前增加近5萬元，但公共汽車客運業受到交通運輸模式轉變，雖然薪資增加，但僱用人數大減。

交通部日前公布「113年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況」，全台共有29萬7000人從事運輸及倉儲業，其中公共汽車客運業、港埠業的受僱人數創下歷年新低，而因觀光需求升溫，航空運輸業增加的受僱人數最多。

在薪資方面，交通部表示，113年運輸及倉儲業受僱員工每人每月總薪資平均為新台幣6萬5184元，較112年增加3227元，創下歷年新高，更是整體工業及服務業受僱員工每人每月總薪資6萬1002元的1.1倍。

交通部說，113年運輸及倉儲業中薪資最高的是海洋水運業，每月總薪資為13萬9500元，其次是航空運輸業，每月總薪資達11萬7051元。不過薪資最低的則是其他汽車客運業每月總薪資只有3萬6745元，汽車貨運業也只有4萬1378元。

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交通部說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前後，海洋水運業受到疫情及紅海危機影響，與民國108年相比僱用人數增加，每月薪資也大增近5萬元，而航空運輸業受到解封、觀光活絡及貨運需求增加影響，受僱人數也增加近千人，每月薪資增加近2萬元。

交通部指出，公共汽車客運業受到疫情間交通運輸模式轉變影響，受僱員工人數由108年的2萬2974人，減少到113年的1萬8994人，大減將近4000人，每月薪資雖然從5萬3147元增加到6萬1722元，但總工時平均在196小時以上，為運輸及倉儲業中最高。（編輯：李亨山）1140501