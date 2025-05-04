加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國際油價下跌 中油：汽柴油5日起各降1.1、1.4元
首頁 / 生活

太平山聯外道路塌陷 全區延至5/9開放

2025/5/4 11:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」7公里處日前發生路基塌陷，目前僅開放鳩之澤溫泉區，林業保育署宜蘭分署今天指出，原預計園區全區6日開放，改延至9日上午8時。

「宜專一線」7公里處4月30日路基塌陷長度約15公尺，下邊坡崩塌深度約10餘層樓高，當天下午起局部休園搶修。宜蘭分署今天表示，已初步搶修，並將邀請專家學者現勘，原預計於6日可完成單線雙向通行，全區恢復開放。

google news透過 Google News追蹤中央社

宜蘭分署指出，因近日山區降雨及即將進入梅雨季，基於提升用路安全，全區恢復開園時間度延至9日上午8時。考量尚未雙線完成修復及路寬縮減因素，暫禁止各類大客車通行，國光客運也暫時停駛，後續將視修復工程進度，公布恢復大客車通行時間。

宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區因局部休園，入園門票及停車費以原收票價5折計收，開園時間調整為上午8時。目前僅開放鳩之澤溫泉區，遊客可走自然步道、泡湯、煮溫泉蛋，區內餐廳也有提供午餐等服務。（編輯：戴光育）1140504

#太平山
#林保署
#宜蘭分署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：