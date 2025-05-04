太平山聯外道路塌陷 全區延至5/9開放

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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」7公里處日前發生路基塌陷，目前僅開放鳩之澤溫泉區，林業保育署宜蘭分署今天指出，原預計園區全區6日開放，改延至9日上午8時。

「宜專一線」7公里處4月30日路基塌陷長度約15公尺，下邊坡崩塌深度約10餘層樓高，當天下午起局部休園搶修。宜蘭分署今天表示，已初步搶修，並將邀請專家學者現勘，原預計於6日可完成單線雙向通行，全區恢復開放。

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宜蘭分署指出，因近日山區降雨及即將進入梅雨季，基於提升用路安全，全區恢復開園時間度延至9日上午8時。考量尚未雙線完成修復及路寬縮減因素，暫禁止各類大客車通行，國光客運也暫時停駛，後續將視修復工程進度，公布恢復大客車通行時間。

宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區因局部休園，入園門票及停車費以原收票價5折計收，開園時間調整為上午8時。目前僅開放鳩之澤溫泉區，遊客可走自然步道、泡湯、煮溫泉蛋，區內餐廳也有提供午餐等服務。（編輯：戴光育）1140504