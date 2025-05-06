猥褻案被害人二度創傷 衛福部：跨部會改善創傷知情

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（中央社記者曾以寧台北6日電）衛福部保護司今天表示，關於新北土城圍棋老師猥褻兒童案件，凸顯被害人求助體制二度創傷問題，整體服務過程中有關「創傷知情」專業服務知能仍有待強化，將跨部會改善。

立委今天與多個民間團體舉行記者會表示，新北市李姓圍棋老師對12名兒童加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案，從報案到醫院驗傷，程序混亂，未落實減少陳述原則，導致被害人做了15次案情陳述，盼有所改進。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天告訴中央社記者，新北市政府是在去年9月1日受理這起疑似猥褻案件通報，並因民眾向民間團體提出此案處理過程中，警政、社政、醫療體系做得不好，經家暴及性侵防治推動小組委員提案，針對相關防治工作環節啟動重大檢討。

張秀鴛說明，衛福部已於今年4月22日、4月28日、5月5日針對近年多起具師生關係性暴力事件召開相關會議進行檢視討論，並多次請新北地檢署、新北市衛生局、教育局等相關單位說明案情，與採證、驗傷、筆錄到起訴等環節狀況。

張秀鴛表示，經釐清，相關單位每個環節都有按照法律規定進行，但沒做好的，就是「缺乏溫度」，也沒有把「創傷知情」的態度放在整個過程中。

她舉例，如報案過程中，警方發現可能涉及集體猥褻時進行轉介，後續又須等檢察官一起採證，這樣較長時間等待的狀況，在這類案件裡面其實常發生，但一線社工和警察卻沒有在第一時間跟家長講清楚、先打預防針，也未給予家長「改天再來」的選擇。

「創傷知情其實就是就是同理心。」張秀鴛解釋，孩子遭受性猥褻，對家長來說也是創傷，一線人員在工作時應讓對方知道「我知道你的不舒服，你要中斷、要哭，都可以」，並將此態度反映在工作中，理解對方的痛苦、不舒服與處境，表達出「我會陪在你身邊」，接住被害人與其家屬，減少其面對未知流程的慌亂、無助。

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張秀鴛指出，經過檢討會，法務部與內政部警政署代表也都贊同，此次事件不是法治或流程問題，而是相關人員在創傷知情上訓練不足，因此會再跟法務部、警政署等機關聯絡，加強將此融入全國性侵害相關團隊的專業訓練中。

張秀鴛表示，目前也正辦理性侵害被害人司法權益維護研究計畫案，並依結論進行相關服務調整與強化。（編輯：張雅淨）1140506