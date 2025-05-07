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文大攜資策會推生成式AI能力認證 提供實戰訓練

2025/5/7 13:55（5/7 14:16 更新）
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中國文化大學與資訊工業策進會數位教育研究所合作，將共同推動「生成式AI能力認證」制度，並提供完整的AI應用實戰訓練。（文化大學提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月7日
中國文化大學與資訊工業策進會數位教育研究所合作，將共同推動「生成式AI能力認證」制度，並提供完整的AI應用實戰訓練。（文化大學提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月7日
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（中央社記者許秩維台北7日電）為強化學生在AI時代的職場競爭力，中國文化大學與資訊工業策進會數位教育研究所合作，將共同推動「生成式AI能力認證」制度，並提供完整的AI應用實戰訓練。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，面對生成式AI快速發展與廣告產業的數位轉型浪潮，文化大學積極部署AI教育，攜手具豐富實務經驗的資策會教研所，引進其開發的生成式AI教材，課程涵蓋AI基礎知識、實務應用、倫理規範與法律觀念等，並強調廣告創意、數據分析與行銷策略等應用，讓學生「學得會、用得上、有證明」。

文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平表示，未來傳院的教師們將全數投入AI學習，唯有老師站在AI第一線，才能帶動學生深入學習，真正掌握未來關鍵技術。

資策會教研所所長張育誠提到，AI技術已成為廣告創意與行銷策略的核心工具，從內容生成到受眾分析，AI皆可大幅提升效率與精準度；此次與文化大學合作，可讓學生提前學習AI應用技能，更為他們的職涯發展奠定堅實基礎。

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文化大學說明，文大與資策會將共同推動「生成式AI能力認證」制度，並為廣告系師生提供完整的AI應用實戰訓練，未來完成訓練並通過能力檢核的學生，將獲頒資策會授予的「生成式AI能力認證」。

文化大學廣告系主任楊錫彬指出，AI工具已徹底改變廣告創作的節奏與邏輯，有效提升創意效率與數據應用的精準度，文大希望學生不僅會使用AI，更要懂得如何用AI創造價值；除了學生訓練，合作內容也將涵蓋教師研習與專業培訓，深化文化大學的AI教育能量，打造更完善的教學與實作環境。（編輯：李亨山）1140507

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