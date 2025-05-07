前2月交通事故死亡6年同期最少 行人死亡數新低

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）交通部今天舉辦道安記者會公布，今年前1至2月交通事故30日死亡人數469人，自108年以來同期最低；其中行人死亡人數從去年同期82人減至62人，更創民國97年有統計數據以來新低。

針對總統賴清德宣示，希望2030年道路交通事故死亡降低50%（相較2023年），交通部積極推動道路安全改善計畫。

交通部統計，今年1至2月交通事故總件數6萬5659件，雖然較去年同期增加0.5%，但整體30日死亡人數469人，自108年以來新低，對照113年、112年同期各減少13.3%、10.8%。

至於外界關切行人死亡人數部分，交通部長陳世凱表示，今年1至2月為62人，創下民國97年交通部有統計整體數據以來同期最低。

其他像是今年1至2月機車、高齡者、酒駕死亡人數，都較去年同期下降，而兒少死亡共16人，較去年同期減少1人。

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另外，若是觀察今年1到3月A1事故（24小時內死亡），整體交通事故死亡414人，其中行人占54人，相較去年同期減幅各8.6%、16.9%。

交通部統計，113年至今年前4月的路口行人穿越道退縮已完成2561件，民眾通報路口改善已完成2835件。至於今年前3月路口行人安全設施改善已完成413處，目標今年完成1316處，而人行道改善46.8公里，預計今年完成120.75公里。（編輯：陳政偉）1140507