蛾蝶如何分辨 台灣飛蛾資訊分享站揭曉

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）台灣有數千種飛蛾和蝴蝶，但很多人都分不清，農業部生物多樣性研究所建的「台灣飛蛾資訊分享站」收錄80萬筆資料，提供民眾查詢，也歡迎有興趣者當公民科學家分享資料。

農業部生物多樣性研究所（生多所）今天舉行記者會，介紹「台灣飛蛾資訊分享站」，生多所說，這是全國最大的鱗翅目昆蟲資訊網站。

生多所所長楊嘉棟說，蝴蝶和蛾都是鱗翅目昆蟲，一般人不易辨別，以為比較漂亮的是蝴蝶，事實上，很多時候看到的是蛾，台灣的蝴蝶大約500種，蛾卻有約5000種，是蝴蝶的10倍，這兩種昆蟲都在植物授粉上演重要角色。

楊嘉棟說，「台灣飛蛾資訊分享站」2014年建置，目前收錄80萬筆資料，除來自生多所外，也由公民科學家透過參與生多所同仁發起的臉書社團「慕光之城-蛾類世界」分享，包括68萬筆蛾蝶類影像及時空分布資料，想多認識蛾與蝶有何不同，可上網站查詢，也歡迎對蛾蝶有興趣者當公民科學家，一起分享相關資料。

另外，生多所的蛾類科普推廣團隊也與蛾調志工合作，於全台153處地點，歷經15年採集、製作了12.5萬份數位化蛾類標本。楊嘉棟說，其中已鑑定至種的資料有73科、1812屬、3903種，已占台灣已知鱗翅目昆蟲的74%，「台灣飛蛾資訊分享站」也看得到。

生多所研究員兼組長林旭宏說，鱗翅目昆蟲的幼蟲大多是以取食植物維生，除了被列為農、林業害蟲的蛾蝶有較多關於牠們取食植物種類的資訊外，特別是蛾類的食草，大多數仍有待研究，台灣飛蛾資訊分享站藉由公民科學家的參與，也累積近1萬7000筆鱗翅目昆蟲食草的資料。

林旭宏以漂亮的橙帶藍尺蛾為例，原本在台灣的數量不多，後來台灣愈來愈多人種植蘭嶼羅漢松，這種植物是橙帶藍尺蛾喜好的食物，從「台灣飛蛾資訊分享站」的地圖分布，可看到橙帶藍尺蛾幾乎散布在全台，只有台灣西南沿海例外，因西南沿海從事養殖漁業，不會種羅漢松。

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林旭宏說，「台灣飛蛾資訊分享站」提供許多方便初學者查詢蛾蝶種類的功能，例如從資料庫中提取資料筆數最多的成蟲及幼蟲各300種，以單一網頁的形式將這300種可供比對辨識的照片列出，有興趣者只要點選圖片上方的編號，就可以進入這筆資料的詳細頁面，再從頁面的諸多連結查到更豐富的資訊。

仍是國中生的曾粲然今天也出席記者會，他從國小5年級的一次展覽接觸到蛾後，就對觀察蛾感到興趣，拍攝蛾的足跡遍及全台及外島，並提供相關資料給生多所，曾粲然說，在他眼中，每隻蛾都很漂亮，自己也飼養觀察，未來他想唸昆蟲系或森林系，希望有一天能拍到全新物種並發表。（編輯：李亨山）1140507