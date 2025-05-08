接軌國際 環境部增列管398種毒性及關注化學物質

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）環境部因應國際趨勢，今天公布新增列管398種毒性及關注化學物質，並訂定相關管制措施，且參考國際規範，限制使用用途，維護環境及人體健康，6月1日起生效。

環境部化學物質管理署今天舉行記者會，說明公告修正「列管毒性化學物質及其作管理事項」與「列管關注化學物質及其運作管理事項」。

化學物質管理署署長謝燕儒說，這次修正重點，新增管制357種全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）及兩者的鹽類與其相關化和物，因這些都是不易破壞的永久性化學物，在環境中不易分解，具有生物累積性，可能透過食物鏈影響生態系統及人體健康，將依據聯合國斯德哥爾摩公約，限制使用用途。

謝燕儒說，PFOS與PFOA有1萬多種，只要不是公告管制的就可使用，具防水、防油效果，在民生用品上使用很廣泛，例如，不沾鍋、紡織品等。

環境部也將具內分泌干擾特性的壬基酚（NP）與壬基酚聚乙氧基醇（NPEO），新增共40種禁止用於工業用清潔劑。

謝燕儒說，環境部已於民國96年，將NP與NPEO公告為毒性化學物質管理，並禁止使用於家庭用清潔劑，現在也要加強管制，禁止用於工業清潔劑。

成大工業衛生學科暨環境醫學研究所教授李俊璋說，NP與NPEO是很好的界面活性劑，但若排入河川，再經由魚類進入人體，可模擬體內的天然荷爾蒙，影響身體健康及幼童發育，雖然在家用清潔劑已禁用10幾年，但發現河川中NP與NPEO降到一定程度後就不再下降，研判是添加在工業用清潔劑造成，所以現在也要管制。

謝燕儒說，參考歐盟規範，調整NP與NPEO管制濃度調為0.1%，限制用於製造清潔劑及其他具環境風險相關用途，並配合「廢棄物清理法」限制NP及NPEO清潔劑輸入。

環境部另參考國際規範，將環丁烴列管注化學物質，明確規定不得用於製造防污漆、防污系統及殺生物劑。

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謝燕儒說，環丁烴不易水解，也不易自土壤表面揮發，先前主要用於船舶防污系統，國際海事組織及交通部都已公告禁止使用。

謝燕儒說，新增或加強管制化學物公告前，都已和業者溝通過，有些企業甚至已主動停止使用，且多半已找到其他替代品。（編輯：陳政偉）1140508