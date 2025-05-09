再批衛福部中藥販售新令違法 藥師公會揚言提告

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）藥師團體不滿衛福部中藥販售新令，繼日前號召5000人上凱道陳情，藥師公會今天表示，下週一（12日）將赴北檢，提告衛福部長邱泰源及中醫藥司長蘇奕彰等人違法圖利。

傳統中藥行逐漸式微，衛生福利部在今年3月18日公告，新增核釋藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

其中包括開放具中藥或生藥相關背景，並完成1年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務共5大領域。

不過中華民國藥師公會全國聯合會連日為此表達不滿，質疑形同「誰都能賣中藥」，陸續到衛福部大門前百人快閃，號召5000名來自台灣各地藥師上凱道陳抗，眾人高舉「守護全民中西藥用藥安全」旗幟，激昂吶喊「決不退讓」等口號。

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藥師公會今天發布新聞稿指出，經多次透過各種方式陳情、溝通及協調，希冀衛福部及中醫藥司能夠懸崖勒馬，撤回違法解釋令，然而邱泰源及蘇奕彰依然一意孤行。

藥師公會表示，藥界已退無可退，邱泰源及蘇奕彰堅持以違法解釋令使原為日落條款的「藥事法」第103條第2項變為日出條款，圖謀部分無藥事人員資格，欲從事中藥販賣業者利益，涉及「刑法」第131條及「貪污治罪條例」第6條第1項第4款的圖利罪嫌，將委任律師在5月12日正式赴台北地檢署提告。（編輯：張雅淨）1140509