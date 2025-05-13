台菲農業實習計畫 第6梯次菲國青農5/19來台培訓

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（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）菲律賓農業部今天在農業培訓中心（ATI）歡送50名即將赴台實習11個月的青年農民，他們返鄉後成為推動菲律賓農業創新的「種子」。

台菲農業實習計畫於2021年啟動，迄今已有5梯次的青農前往台灣各地農漁牧場實習。這50人將是第6梯次，19日啟程赴台。

菲律賓青農在學習農業技術的同時，也可緩解台灣農業人力的不足。

駐菲律賓副代表楊登仕致詞時說，台灣農業向來以韌性、創新和效率著稱，台菲農業制度和條件有許多相似之處，包括氣候、地形到農民的勤奮精神，這使台灣成為菲律賓農民實習的絕佳訓練場。

楊登仕期許菲律賓青農成為「改變的種子」，把學到的技術散播給其他菲農，扮演連接台菲新生代農民的橋樑。

菲律賓農業培訓中心主任芮柯德（Remelyn Recoter）期勉菲律賓青農在台灣認真學習先進農業技術、企業化策略，培養領導力，返菲後為菲律賓農業帶來創新，改善農民的生活。

為鼓勵青農學以致用，菲律賓農業培訓中心將為每位返鄉青農提供5萬披索（約新台幣2萬7000元）創業金，若提出的農企計畫入選前3名，還可獲得15萬披索的額外補助。

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馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事古諾（Tomas Guno）也出席了這場活動。

菲律賓農業培訓中心目前和日本、台灣分別合作執行青農實習計畫，培養未來的農民領袖和農業企業家。（編輯：高照芬）1140513