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當閩南語、排灣族歌謠相遇 河堤國小北葉國小好感動

2025/5/13 17:46
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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市河堤國小與屏東縣北葉國小於今天進行文化交流活動，藉由族語與母語的歌謠傳唱及創新科技體驗，認識彼此文化背景，落實多元文化教育精神。

河堤國小表示，活動中北葉國小帶來令人驚艷的排灣族歌謠演出，此校歌謠隊屢次在全國比賽中脫穎而出，並常受邀至各地演出；河堤國小則以弦樂團與閩南語歌謠隊迎接來訪嘉賓，2隊皆在市級競賽中獲得優異成績，表演實力堅強。

除了表演交流，北葉國小學生也參觀了河堤國小特色空間「河堤書齋」，並體驗AR互動遊戲；其中拔河模擬遊戲最受小朋友歡迎，學童齊心協力迎戰虛擬對手，遊戲結束後更是興奮直呼「好刺激」。

校方表示，交流活動源自河堤國小校長杜昌霖與北葉國小校長高至誠友誼，2人皆曾擔任各自縣市人權教育議題輔導團召集人，長期推動尊重多元文化與保障學生學習權理念。

杜昌霖表示，很多學生都是第一次在現場聽到原民歌聲，深深被美妙歌聲吸引而感動，希望未來持續與北葉國小合作，讓更多孩子在彼此欣賞與包容中共同成長，為打造多元共融校園環境努力。

「我看見的不只是表演，而是一段文化的傳承與生命的綻放」，高至誠則說，這是一場令人難忘旅程，北葉國小排灣歌謠隊走出山林，帶著家鄉歌聲與驕傲，來到高雄市河堤國小，開啟一場跨越地域與文化的美麗交流。

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河堤國小學生蔡昀穜說，原住民小朋友的服飾跟頭飾好漂亮，他們唱歌沒有樂器伴奏，只有人聲唱歌卻非常好聽，大家默契都很好，節奏感很棒，聽他們唱歌很舒服很療癒。

北葉國小學生曾子綺則表示，「我們唱的不是單純的歌，而是把部落的文化、家人的祝福與自己的心意一起帶到舞台上」，聽到河堤國小同學唱閩南語歌謠，才發現原來音樂真的有好多種樣子，每個地方都有自己美麗聲音。（編輯：陳仁華）1140513

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