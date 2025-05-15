手機管理責任挨批推學校 鄭英耀：多次座談建立共識

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）教育部長鄭英耀昨天表示，全國高中以下校園9月新學期起手機將「集中管理」，全教產批教育部把責任推給學校；鄭英耀今天說，目前方案是經過多次座談建立的共識。

鄭英耀昨天出席活動表示，「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」的調整，經與各縣市代表，以及家長團體、教師團體、校長團體討論，各界已有共識，目前只剩一些行政程序，預計下週前就會正式公告，9月新學期開學全面實施。

鄭英耀談話引發全國教育產業總工會批評，全教產在社群媒體臉書（Facebook）表示，教育部作法毫無誠意，將責任全數推給各校處理，罰則都沒明訂，只是依照「各級學校學生獎懲規定」處理，教育部「沒有肩膀」。

鄭英耀今天至高雄出席「放視大賞」開幕典禮，會後接受媒體聯訪，提及手機管理議題，鄭英耀說，尊重全教產說法，身為教育專業人員，當全世界都在擔心青少年在成長過程，因智慧手機、社群網站、短影音，帶來負面心理情緒上傷害與影響，都應相當理解及清楚。

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鄭英耀說，在不影響教學情況下，尊重各地方及學校做法，原則上，上學期間不使用手機，但有些場域，如自主學習、數位課程等，已時與22個縣市經多次座談建立共識，「教育部不會不負責任，而是關心青少年、兒童健康身心發展，為了有更好、更有效率學習生活。」

鄭英耀舉澳洲為例，澳洲2024年開始手機管理，實施1年後調查，有超過8成校長認為學生學習更專注，學業表現更好；「我想這個政策是有價值的」，不然不會歐美先進國家都採取，法國甚至禁止學生帶手機進校園。（編輯：陳仁華）1140515