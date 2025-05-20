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嘉基推身心障礙就醫手冊 爭取平等醫療權利

2025/5/20 14:11
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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義基督教醫院與再耕園合作推動「身心障礙就醫易讀易懂推展計畫」，建置就醫手冊，由心智障礙者參與測試，若試辦良好，將持續與醫療單位合作，爭取障礙者平等醫療權利。

嘉義基督教醫院今天發布新聞稿指出，心智障礙者在就醫過程常面臨看不懂、聽不懂與說不清等窘境，無法理解掛號、候診、看診與領藥流程，且多仰賴照顧者協助。

因此，嘉義市身心障礙園區「再耕園」特別攜手嘉基推出「我會自己看醫生－門診就醫易讀手冊」，初步設計就醫流程，包括辨識科別、掛號方式、報到、候診、進入診間、批價與領藥，內容採用圖卡搭配簡化語言，未來也規劃加入語音說明。

嘉基表示，由心智障礙者親自參與測試，自閉症患者「小志」在簡易門診就醫圖卡實際進行時，卻能跟著圖卡醫療步驟與志工引導，完成就醫程序，令在場社工驚喜。

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再耕園園長吳艾雯表示，這項計畫主要在協助障礙者克服資訊理解困難，提升心智障礙者醫療參與度與表達能力。醫療平權不僅在於無障礙設施，更需在資訊與溝通上提供支持。

吳艾雯指出，這項計畫若試辦成效佳，將持續與醫療單位合作，擴展手冊至其他科別與醫療流程，並考慮開設常態性障礙者醫療教育課程，盼能打造全面友善醫療環境。（編輯：李淑華）1140520

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