5協會籲立院支持高教特別預算 承諾凍漲學雜費

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（中央社記者許秩維台北20日電）國立大學校院協會等5高教協會今天聯合呼籲立法院支持200億元的「強化高等教育人才培育」特別預算 ；大專獲得補助後，也承諾此段期間不調漲學雜費。

國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會及專科學校教育聯盟今天發布新聞稿指出，台灣正值半導體、人工智慧（AI）、衛星通訊等領域蓬勃發展之際，卻也面臨人才缺口隱憂，若能投入預算打造具競爭力的教研環境與薪資制度，就有機會引入合適人才，協助國內發展重點科技。

面對科技發展與國際情勢，5高教協會認為，台灣不能只有台積電這座護國神山；若要打造「護國群山」，就需要高教與產業高度結合，積極協助產業創新轉型，若能獲得特別預算挹注，強化大學人才培育與研發能量，更能加速國家重點領域發展。

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行政院日前編列新台幣200億元「強化高等教育人才培育」特別預算，規劃用於高教育才攬才、支持創新創業及精進校務經營等面向，立法院近期將審議200億元的高教特別預算。

5高教協會聯合呼籲，人才是應對科技高速發展、國際情勢變化劇烈的關鍵，高教是最具長期回報的社會投資，每一分對高教的投資，未來都將轉化為國家競爭力，懇請立法院支持「強化高等教育人才培育」特別預算；大專獲得補助後，將提供部分經費支持經濟弱勢學生，並承諾此段期間不調漲學雜費。（編輯：張雅淨）1140520