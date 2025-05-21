中興大學與員榮醫院簽署MOU 攜手培育醫療人才

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）國立中興大學今天與彰化員榮醫院簽署學術交流與技術合作協議書（MOU），攜手實踐社會責任及培育更多高階醫療跨域研究人才，邁向智慧健康與社會共融的新階段。

今天的簽署儀式，由興大校長詹富智與員榮醫院總院長張克士代表簽約，未來將就學術合作、教研人員合聘、研究發展、人才培育、圖書與資訊、智慧財產權等面向共同合作，攜手實踐社會責任及培育更多高階醫療跨域研究人才，邁向智慧健康與社會共融的新階段。

詹富智表示，藉由綜合大學多元教學優勢，與中部重要醫學中心及醫療機構建立長期雙邊合作，共同致力平衡區域醫療資源及偏鄉醫療等工作，履行大學社會責任。期許雙方未來密切的學術與技術交流合作，創造雙贏局面，共同為學界與醫療界的合作樹立新的里程碑。

張克士指出，員榮醫院為南彰化地區深耕多年的社區型醫療體系，設有急重症中心、心導管室與高階影像診斷設備，並以「在地老化、全人照護」為核心，致力推動長照整合、行動醫療、非藥物輔療（如藝術與芳香療法）及智慧健康科技。

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張克士表示，目前已動工的員榮總醫院，預計3年後落成，全體系將達1200床規模，屆時需要許多醫護人員與各領域人才，希望藉由雙方合作能提升專業人才水平，藉由產學合作，興大學生畢業後就能投入員榮醫療體系服務。

除了產學合作與人才培育外，張克士說，員榮占地6400坪的新院區中，有近800坪的園藝療癒區，將與中興大學合作，結合園藝景觀設計與科學實證應用，推動「非藥物輔療整合照護」新模式，導入園藝療癒的場域，提升身心靈的全人健康。（編輯：李淑華）1140521