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國際生物多樣性日 富山保育區放流龍蝦媽媽、蝦苗

2025/5/22 14:18（5/22 14:56 更新）
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5月22日為國際生物多樣性日。中華大悲法藏佛教會與台灣海洋保育與漁業永續基金會合作，於台東富山漁業資源保育區放流抱卵龍蝦及蝦苗，守護海洋生物多樣性，並延續保育理念。中央社記者盧太城台東攝 114年5月22日
5月22日為國際生物多樣性日。中華大悲法藏佛教會與台灣海洋保育與漁業永續基金會合作，於台東富山漁業資源保育區放流抱卵龍蝦及蝦苗，守護海洋生物多樣性，並延續保育理念。中央社記者盧太城台東攝 114年5月22日
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）今天是國際生物多樣性日，中華大悲法藏佛教會與台灣海洋保育與漁業永續基金會合作，於台東富山漁業資源保育區放流抱卵龍蝦及蝦苗，守護海洋生物多樣性。

今天上午參與放流的有中華大悲法藏佛教會住持龍德嚴淨仁波切（龍德上師）、農業部次長黃昭欽、台東縣政府農業處副處長黃奇朋等人，現場民眾以水桶接力放流龍蝦苗，抱卵龍蝦媽媽則緩緩放歸大海。

放流的有錦繡龍蝦苗、抱卵日本龍蝦、成熟雄日本龍蝦、抱卵波紋龍蝦及抱卵密毛龍蝦等，共計365尾。

台灣魚海基金會代理執行長黃章陽表示，以富山保育區具作為放流場域，目的在於避免放生即被捕撈，讓龍蝦能在安全、適宜環境中繁殖成長，實現資源溢出效益，兼顧海洋保育與漁業永續。

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黃昭欽表示，兩單位長年合作守護海洋生態，至今辦理48場次保育活動，放流多達19種魚蝦類、逾1100萬尾苗種；今日放流活動，不僅延續保育理念，也呼應5月感恩氛圍。

龍德上師則表示，這次活動融合宗教慈悲精神、政府政策支持、科學研究與在地力量，不僅為海洋注入新生命，也期盼喚起更多人共同守護生態、珍惜萬物。（編輯：陳仁華）1140522

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