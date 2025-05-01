防災專員守護農村 黃昭欽：除風聲雨聲還應給掌聲

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）全球天然災害風險升高。農業部上午舉行農村水保月活動，全台有上千名農村防災專員，農業部次長黃昭欽說，農村防災專員為守護家園，只聽到風聲、雨聲，應給予更多掌聲。

台灣進入梅雨季，農業部農村發展及水土保持署也將每年5月訂為農村水保月起跑的第1天。

黃昭欽說，全球氣候變遷劇烈，台灣每逢颱風豪雨，都會造成山坡地不穩定，112年8月1日農業部改制後並成立農村水保署，就是要做好科技防災，打造韌性農村，每年5月到11月是重要的防汛期，希望大家都能重視水土保持。

目前全台有上千名農村防災專員，今天有130名代表參加水保月活動，黃昭欽除授旗，也頒獎給服務滿10年以上的防災專員。

黃昭欽說，每次颱風來臨時，都會呼籲大家盡量不要外出，但防災專員在颱風豪雨期間卻要外出工作，他們在防災現場只聽到風聲、雨聲，卻沒有掌聲，他希望這些辛苦的防災伙伴們也能聽到掌聲。

農村水保署長李鎮洋說，目前土石流大規模崩塌警戒的發布，主要是依據各地雨量，農業部於颱風豪雨期間，視各地降雨情形適時發布黃、紅色警戒，供地方政府作為疏散撤離的參考，各地防災專員也會利用簡易型雨量筒，自主觀測雨量，並將結果回報農村水保署。

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李鎮洋說，去年花蓮地震及今年嘉義地震，山區土石鬆動，農村水保署針對震度5強以上地區，調降土石流警戒基準值100至150mm，同時持續以衛星影像判定震後新生崩塌地，找出災害高風險區。

農村水保署組長蔡秀婉介紹，今年農村水保月不僅舉辦水保與防災教育活動，更融入農村特色，分別於北、中、南、東各區舉辦超過40場多元推廣活動。（編輯：龍柏安）1140501