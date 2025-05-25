8縣市大雨特報 吳德榮：中南部山區防對流發展

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天發布台中以南等8縣市大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今明2天中南部山區仍有小範圍對流發展；預估29日有鋒面及南方水氣影響，易有大範圍降雨及劇烈天氣；端午連假各地天氣先後好轉、逐日轉熱。

中央氣象署上午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、彰化、雲林地區及中南部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石；低窪地區慎防積水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天鋒面結構減弱，各地雲量多、有局部短暫雨；大氣不穩定，中南部近山區仍有小範圍對流發展的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，27日鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。28日另一波鋒面逐漸接近，雲量漸增，轉有局部短暫陣雨，愈晚降雨機率愈高。

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吳德榮指出，29日梅雨季第4波移動性鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙）的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮提到，端午連假首日（30日）鋒面在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，中南台灣脫離較慢、上半天仍有局部雷陣雨的機率；連假後兩天（31日、6月1日）各地晴時多雲，逐日轉熱；6月2、3日各地晴熱如夏，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。 （編輯：方沛清）1140525