台大數理預備課6/3報名 邀準新生暑假線上自學

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（中央社記者許秩維台北27日電）台大推動「大學數理預備課程試辦計畫」，今年暑假提供微積分、普通物理學、普通化學等3門線上預備課程，鼓勵準大學生線上自學，穩固數理知識以對接大學課程。

台灣大學今天發布新聞稿指出，大學數理預備課程（NTU Pre-U）邁入第3年，採用台大開發的NTU COOL數位學習平台，全程進行非同步線上教學，修課對象不限台大學生，對STEM跨領域有興趣的高中生及大學生都能自主彈性學習。

課程內容設計以4大核心為主軸，包括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文閱讀能力的養成，透過系統化、循序漸進的教學架構，引導學生不僅「學會」，更能「學懂」，進而提升未來學術表現。

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台大提到，大學數理預備課程線上報名繳費期限為6月3日至7月22日，低收及中低收入戶學生有報名費補助，線上修課時間為6月10日至8月15日，學生可依自身進度安排學習時間。

為檢視學習成效，台大將於8月23日辦理實體的「學習評量測驗」，修習預備課程且通過學習評量測驗者，可取得電子版修課合格證明；台大生完課且通過學習評量測驗者，可取得修課合格證明，以及各科1學分。（編輯：李亨山）1140527