中國進口章魚丁重金屬鎘超標 2公噸遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，有1批從中國大陸進口的章魚丁被檢出重金屬鎘超標，重達2公噸全數遭邊境攔截，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署定期公布邊境檢驗不符合食品資訊，今天共有3項不合格產品，如中國大陸陶瓷筷子、法國芥末醬等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，有1批從中國大陸進口的「章魚丁」被檢出重金屬鎘2mg/kg，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於頭足類（不含內臟）限量為1 mg/kg，共2050公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，違規章魚丁的輸入業者為原產地國際食品有限公司，這是第1次違規，將針對業者從一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗；至於同產地、同號列產品在整體邊境管制上過去沒有其他違規紀錄，因此仍維持一般抽批。

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林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海曾解釋，吃下鎘污染的食物，有6%會被人體吸收，且半衰期可達20年以上，長期累積除影響腎臟功能，也容易引起骨頭病變，如軟骨症、自發性骨折等，因此日本人把這個稱為「痛痛病」。

世界衛生組織（WHO）將鎘列為一級致癌物。顏宗海強調，許多研究顯示鎘將增加癌症發生風險，最近還有些研究指出會增加心血管疾病風險，目前臨床上沒有好的解毒劑，最好方法就是避免吃到。（編輯：龍柏安）1140527