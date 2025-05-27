AI開菜系統協助學校午餐 自動算熱量、成本還防呆

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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部委託成功大學研發「AI開菜系統」，能自動計算熱量、食材成本，把原本須30到60分鐘的時間，大幅縮短為平均28秒。系統還有防呆設計，避免學童一週喝太多次甜湯。

成功大學電機系特聘教授王振興今天受邀北上，在記者會分享AI開菜系統研發成果。目前系統已具備智慧分析、食譜分類、菜單推薦、營養標示4大功能，讓各校午餐秘書自訂條件，一鍵產生專屬菜單。

王振興表示，學校午餐要考慮的事情非常多，例如營養素攝取均衡、色香味俱全、菜色搭配等。另一個重點是食材的成本，且要盡量選擇在地食材。AI系統不會取代營養師和學校午餐秘書，而是協助行政減量，進而增進菜單品質。

王振興今天現場演示AI開菜系統，大致勾選需求後，約20秒就能生成菜單。系統還有防呆設計，演示時不小心一週勾選了2次甜湯，馬上就會跳出提示訊息，避免學生攝取過多的糖份。

會後訪談時，中央社問及AI系統可否協助減少學校午餐的廚餘量？王振興表示，目前作法是將各校常用餐單數據化，藉由數年經驗的累積，自然避開學生比較不喜歡的菜色。未來會再結合大數據，提供政府跨部會參考，例如藉由了解學校食材需求總量，協助農業部門調控供需。

高雄市仁武國小營養師許淳善表示，別看學校午餐只有3菜1湯，一整個月下來可能要調配400多道食材，而且還有很多細節需要調整，例如不同的菜色都可能有用到胡蘿蔔，細心的營養師會盡量避開，常常要花一整周的時間檢查。

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談及目前AI無法辦到的地方，許淳善說，主要牽涉到飲食喜好。以他服務的國小為例，搭配的一大重點是「菜色要繽紛」，顏色不能太過單調，青菜不能太慘白、慘綠，因此須放點玉米粒、香菇點綴，增加學童的食慾。

許淳善也提到，學童愛喝珍珠奶茶，但學校午餐若要開這個菜色，不僅要考慮糖份的問題，也要顧及咖啡因，他就會用麥茶取代紅茶，口感一樣好喝，又能避免學童攝取太多的咖啡因。（編輯：李亨山）1140527