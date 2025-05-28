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校園手機管理 教長：校務會議應尊重親師生共識

2025/5/28 13:19
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（中央社記者陳至中台北28日電）日前公布的行動載具到校管理草案，要求各校召開親師生會議，學生須占1/3，但學生擔心後續校務會議仍可能翻案。教育部長鄭英耀今天說，校務會議應尊重親師生共識。

教育部本月21日在公共政策網路參與平台，正式公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，採彈性、分階段管理。

草案公布後，多個學生團體陸續提出擔憂和質疑，其中草案雖由各校組織委員會（親師生及各方代表會議）討論手機管理制度，且學生代表須占1/3。但草案並未比照之前的服儀政策，要求校務會議不能修改上述委員會的決議。

學生團體擔心，校務會議中學生僅占8%，根本無力左右結果，手機管理規範極易在校務會議中被「民主地」修改，剝奪學生的權益。

教育部長鄭英耀今天在立法院教育及文化委員會備詢，中國國民黨籍立委羅廷瑋問及，學生僅占8%，如何確保在校務會議上的決策有實質參與，避免親師生會議的共識被輕易推翻。

對此，鄭英耀表示，校園民主是基本精神，他相信第一線的校長、教師，當親師生會議討論出的管理方式提到校務會議後，除非審議過程有缺乏正當性等情況，否則應尊重親師生的共識。

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民主進步黨籍立委范雲質詢時提及，教育部預計6月1日召開的座談會中，應確保學生表達意見的權益，當天讓越多學生發言越好，書面發言也應開放，線上參與的也要有表達的管道，「學生對政策有意見，是民主的成果，我們應該驕傲才對。」

范雲並希望鄭英耀當天能到場聆聽。鄭英耀表示，目前是由署長（國民及學前教育署長彭富源）、司長（資訊及科技教育司長吳穎沺）出席，他則有一些既定行程，但承諾會努力看看。（編輯：李亨山）1140528

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