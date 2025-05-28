衛福部及所屬26.52億元預算全數解凍

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理114年度中央政府總預算有關本部及轄下各官署及國家中醫藥研究所等64案，遭凍結的預算新台幣26.52億元，全數解凍。

衛福部及所屬單位114年度預算遭凍結案有64案，其中51案提出書面報告，13案今天討論處理，全部26.52億元預算經委員會同意解凍。

衛福部先前遭凍結的預算案中，以衛福部本部10億餘元、食品藥物管理署7億元、疾病管制署4億元為大宗，主要在於業務費經常性支出遭凍結30%，算是金額占比較大部分。

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邱泰源曾說，衛福部經費共被凍結10億餘元，影響癌症篩檢、罕見疾病藥物，更可能影響全民健康保險撥付，衝擊醫療院所運作與社會福利弱勢工作。

衛福部表示，為維護全民健康與福祉，將秉持全球化、在地化、創新化的思維，綜合社會福利及衛生醫療資源規劃施藍圖，從福利服務、長期照顧、社會安全、醫療照護、疫病防治、食品藥物管理到健康促進等攸關全民福祉議題，擬定整合性、連續性的公共政策，期能提供完善且一體的服務。（編輯：李亨山）1140528