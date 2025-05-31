台北大空襲80週年 中研院釋歷史航照影像紀念

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）1945年5月31日台北市遭到美軍大空襲，至今80週年，中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心釋出當年遭轟炸前後的歷史航照影像，以茲紀念與省思。

二戰末期，美軍對當時是日本南進基地的台灣發動密集空襲，1945年5月31日的「台北大空襲」，造成空前浩劫，包含總督府（今總統府）、龍山寺在內的多處建物皆嚴重毀損。

今天是台北大空襲80週年，中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心在臉書粉絲專頁釋出3張歷史航照影像，影像包含台北大空襲前、1945年4月1日拍攝的航照影像，大空襲當天拍攝影像以及台北大空襲後、1945年6月16日拍攝的航照影像。

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由釋出照片可見，當時的總督府、現今總統府因台北大空襲冒出濃厚黑煙，大空襲後也有部分建物因此坍塌。

中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心表示，「2025年5月31日為台北大空襲八十週年紀念日，因此特別彙整專題中心典藏空襲當日及前後時期歷史航照影像，以茲紀念與省思」。（編輯：李亨山）1140531

中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心選在31日台北大空襲80週年當天，釋出當年轟炸前後的歷史航照影像。圖為1945年4月1日拍攝、台北大空襲前的航照圖。（中央研究院地理資訊科學研究專題中心提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年5月31日