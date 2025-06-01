台南水道博物館記錄黑冠麻鷺育雛 3幼鳥羽翼漸豐

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南山上花園水道博物館園區內有黑冠麻鷺築巢育雛，館方特別規劃參觀動線避免遊客干擾，近日巢內3隻幼鳥羽翼漸豐，即將開始學飛，讓館方人員較為安心，也為園區增添生機。

館方人員今天告訴中央社記者，自2021年起多次觀察到黑冠麻鷺在館區繁衍後代，顯示園區環境條件優良，去年館方更與保育團體合作，設置遠距攝影設備，將育雛過程於網路上直播分享，不僅記錄生態畫面，也發揮教育推廣功能，頗受民眾好評。

館方指出，黑冠麻鷺育雛期間，成鳥哺育與警戒行為明顯，已成為台南水道博物館林間季節景觀之一，今年有黑冠麻鷺選擇在B館快濾桶室前方羅漢松林築巢育雛，巢位緊鄰遊客參觀園區動線，遊客得以近距離觀察自然生態。

館方表示，為避免過多人為活動干擾育雛，館方特別移除鳥巢下方周邊桌椅，加強清潔與維護，同時提醒遊客保留觀察空間，兼顧生態保育與參觀體驗，近日發現巢中3隻幼鳥明顯長大，開始展翅練習飛翔，讓工作人員總算較為放心，也為園區添上滿滿生機。

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館方人員說，目前仍值鳥類繁衍季節，園區內常有白頭翁、五色鳥、綠繡眼等各類鳥種此起彼落鳴唱，還有雛鳥練習飛行，穿梭林間與建築屋簷間，近期還曾觀察到保育鳥類朱鸝出現在林間活動，鮮紅身影吸引幸運目擊遊客驚豔。

館方指出，未來將持續觀察鳥類動態，適時調整園區管理措施，並透過導覽與教育活動推動生態保育，實踐歷史建築與自然教育共融願景，讓更多遊客有機會見證自然生命珍貴景象。（編輯：張雅淨）1140601