加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
南投選委會剔除罷免連署書風波 中選會調查707件符合規定
首頁 / 生活

東京同志遊行7日登場 台灣5度參與展現多元日常

2025/6/2 10:50（6/2 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025年東京驕傲節將於6月7、8日展開，台灣伴侶權益推動聯盟2日舉行記者會表示，今年將第5度參與遊行，花車主題為「TEAM TAIWAN挺台灣」，帶著台灣為亞洲第一個實現同婚的驕傲，展現LGBTI多元且日常的風景。中央社記者張雄風攝 114年6月2日
2025年東京驕傲節將於6月7、8日展開，台灣伴侶權益推動聯盟2日舉行記者會表示，今年將第5度參與遊行，花車主題為「TEAM TAIWAN挺台灣」，帶著台灣為亞洲第一個實現同婚的驕傲，展現LGBTI多元且日常的風景。中央社記者張雄風攝 114年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）今年東京驕傲節將於7、8日展開，台灣伴侶權益推動聯盟今天表示，將第5度參與東京同志遊行，花車主題為「TEAM TAIWAN挺台灣」，帶著台灣為亞洲第一個實現同婚的驕傲，展現LGBTI多元且日常的風景。

今年東京驕傲節將於6月7、8日展開，台灣隊花車將以「多元日常」作為主題參與，強調LGBTI（女同志、男同志、雙性戀、跨性別及雙性人）不是一組標籤，而是多元且美好的存在。

台灣伴侶權益推動聯盟創辦人許秀雯表示，這是第5度去東京同志遊行，台灣推動多元成家的過程，日本是平權路上非常重要的夥伴；日本還沒達到最終勝利的成果，但各地也有斬獲，然而同時也有極右派的崛起，企圖使平權倒退；參與遊行希望持續深化台日友誼，強化平權。

許秀雯指出，台灣同婚6年，但在社會上仍有平權未竟之事，相信這次東京行一定會收獲滿滿，讓台灣在平權上的努力在國際被看見。

台灣知名服裝設計師、品牌WANGLILING創辦人汪俐伶負責此次服飾設計，她表示，這8件設計款，展現老年、伴侶、身體障礙、酷兒等多元樣貌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

汪俐伶指出，這次主題是「多元日常」，因此是設計平常都可以穿的衣服，概念帶有一點科技感元素；此次設計最特別的地方在於，雖然衣服底色是黑色，但透過閃光燈，會透出紅色反光；還有像是西裝外套，運用類似汽油滴到水中暈開顏色，也象徵5彩炫光的彩虹質感。

伴侶盟說明，今年花車主題為「TEAM TAIWAN挺台灣」，以台灣玉山構圖，搭配台灣驕傲的半導體晶片線條，象徵台灣的民主韌性與多元平權；希望攜手各界力量走上東京同志遊行，帶著亞洲第一個實現同婚的驕傲，展現LGBTI多元且日常的風景。（編輯：張雅淨）1140602

#台灣隊
#玉山
#許秀雯
#伴侶盟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：