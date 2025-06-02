東京同志遊行7日登場 台灣5度參與展現多元日常

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（中央社記者張雄風台北2日電）今年東京驕傲節將於7、8日展開，台灣伴侶權益推動聯盟今天表示，將第5度參與東京同志遊行，花車主題為「TEAM TAIWAN挺台灣」，帶著台灣為亞洲第一個實現同婚的驕傲，展現LGBTI多元且日常的風景。

今年東京驕傲節將於6月7、8日展開，台灣隊花車將以「多元日常」作為主題參與，強調LGBTI（女同志、男同志、雙性戀、跨性別及雙性人）不是一組標籤，而是多元且美好的存在。

台灣伴侶權益推動聯盟創辦人許秀雯表示，這是第5度去東京同志遊行，台灣推動多元成家的過程，日本是平權路上非常重要的夥伴；日本還沒達到最終勝利的成果，但各地也有斬獲，然而同時也有極右派的崛起，企圖使平權倒退；參與遊行希望持續深化台日友誼，強化平權。

許秀雯指出，台灣同婚6年，但在社會上仍有平權未竟之事，相信這次東京行一定會收獲滿滿，讓台灣在平權上的努力在國際被看見。

台灣知名服裝設計師、品牌WANGLILING創辦人汪俐伶負責此次服飾設計，她表示，這8件設計款，展現老年、伴侶、身體障礙、酷兒等多元樣貌。

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汪俐伶指出，這次主題是「多元日常」，因此是設計平常都可以穿的衣服，概念帶有一點科技感元素；此次設計最特別的地方在於，雖然衣服底色是黑色，但透過閃光燈，會透出紅色反光；還有像是西裝外套，運用類似汽油滴到水中暈開顏色，也象徵5彩炫光的彩虹質感。

伴侶盟說明，今年花車主題為「TEAM TAIWAN挺台灣」，以台灣玉山構圖，搭配台灣驕傲的半導體晶片線條，象徵台灣的民主韌性與多元平權；希望攜手各界力量走上東京同志遊行，帶著亞洲第一個實現同婚的驕傲，展現LGBTI多元且日常的風景。（編輯：張雅淨）1140602