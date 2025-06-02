華航攜手美國西南航空 打造越洋線轉接航網

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（中央社記者余曉涵台北2日電）華航今天宣布攜手美國西南航空，合作打造越洋線轉接航網，旅客從台灣直飛美西後，可接轉美國內陸超過30座城市。

西南航空現為全球機隊規模第4大、也是美國境內載客量最大的航空公司，班次密集、航點綿密。

為布局北美航網，中華航空發布新聞稿表示，將與美國西南航空合作打造越洋線轉接航網，旅客將可透過華航美西航班，洛杉磯（LAX）、安大略（ONT）、舊金山（SFO）、西雅圖（SEA）等4大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。

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華航指出，身為西南航空在亞洲的首家合作對象，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能，與西南航空遍布全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地。

華航表示，旅客未來可透過華航官網或各大旅行社平台，預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票，旅客可開立華航搭配西南航空一本票、一次購票享直接報到、轉機劃位、行李直掛等便利服務。（編輯：吳素柔）1140602