台南8旬婦大笑就漏尿 手術加藥物治療獲改善

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南一名81歲婦人只要咳嗽、打噴嚏、大笑或急尿時就會出現尿失禁，長期依賴護墊維持日常生活，醫師診斷後建議進行尿道水凝膠填充系統注射手術，搭配藥物改善多年困擾。

奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢今天在院內衛教宣導會表示，這名病患經診斷為應力性與急迫性尿失禁，單次解尿量偏少且有漏尿情況，先以藥物與非侵入性的磁波椅治療，急迫性尿失禁症狀獲得改善，但應力性尿失禁問題仍存在。

李高漢表示，考量病人身體狀況、手術風險及併發症，建議進行尿道水凝膠填充系統注射手術，在靜脈麻醉下，手術於10分鐘內順利完成，術後門診追蹤發現排尿功能正常，已不再出現尿失禁情形，目前僅搭配藥物治療夜尿問題。

李高漢指出，根據國民健康署資料統計，台灣54歲以上女性約有23.4%飽受尿失禁之苦，65歲以上女性比例更達1/3，但台灣女性為此主動尋求醫療協助比例偏低，原因多半與社會觀念保守、羞於啟齒、錯誤認知有關。

李高漢表示，應力性尿失禁常發生於咳嗽、打噴嚏、運動或搬重物時，與骨盆底肌肉或陰道結締組織鬆弛有關，第一線治療仍以骨盆底肌肉訓練（凱格爾運動）為主，搭配生活型態調整，如減重、避免利尿食物如咖啡、茶和西瓜等，並從快走、簡單重訓開始養成運動習慣，維持骨盆底肌肉力量。

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他說，症狀嚴重且其他治療無效病人，透過尿道水凝膠填充系統和尿道吊帶術等手術治療，可增加尿道支撐，減少漏尿，手術成功率高，但需考慮風險和恢復期管理。

李高漢強調，尿失禁雖常被視為年齡或產後「必然宿命」，實際上透過適當診斷與分級評估，可針對不同病因採用個人化療程，有效改善生活品質，女性如出現漏尿情形，應勇於尋求專業醫療協助，避免症狀惡化影響身心。（編輯：張雅淨）1140604