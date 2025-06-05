健保總額高推估5.5%恐漲價 醫界提2方案補缺口

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）115年健保總額範圍草案高推估成長達5.5%，安全準備金不足1個月恐漲保費，醫界人士建議採高推估，維持醫院財務韌性，政府可以公務預算補30億元缺口，並考慮逐步漲保費。

衛福部昨天公布明年健保總額成長範圍，低推估2.942%、高推估5.5%；據試算，若採高推估，明年總額將達新台幣9883.1億元，安全準備金則剩下0.96個月，恐面臨保費調漲壓力。「健保安全準備金」像是家裡應急需準備周轉金，據健保法規定，最低安全水位以1個月為基準。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁今天向媒體說明，事實上，明年健保總額成長率能夠來到5.5%，這個高成長率才有辦法支應。目前實施醫院個別總額，給醫院足夠的財務韌性，才能夠避免因醫院個別總額可能帶來的負面影響，如減診或調掛號費等。

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洪子仁表示，期待明年的健保總額成長率，仍然可以像今年一樣能夠達到高推估5.5%；但若因實施高推估，健保安全準備金不夠，以0.96個月計算，事實上大概只差30億元，相信若政府規劃不調高保費，應該會用公務預算填補，這樣就可以避免調漲保費。

洪子仁說，醫界認為，以長遠來看，健保永續要有足夠的醫院財務韌性，在維持新藥、新科技能快速納入健保的前提之下，醫界的主張仍是該調整保費時還是要調整；調整保費讓健保能夠永續經營，才能夠發揮30年前實施全民健保的精神，也就是發揮自助人助。（編輯：吳素柔）1140605