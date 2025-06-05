罕見黃斑部雙裂孔 花蓮慈濟醫院PRP療法成功修補

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）53歲張女士左眼黃斑部裂孔，歷經3次手術仍未癒合，視力模糊嚴重影響生活，經花蓮慈濟醫院檢查為極罕見的雙裂孔，採羊膜移植結合高濃度血小板血漿療法，順利回歸正常生活。

來自高雄的張女士今年1月特別來到花蓮向眼科部視網膜科主任何明山求醫，經仔細檢查發現，張女士左眼同時有2處大型黃斑部裂孔，分別為915與939微米，屬於少見的雙裂孔個案。

何明山表示，針對此特殊情況，採用創新雙重療法，以羊膜移植修補破洞，並輔以自體高濃度血小板血漿（platelet-rich plasma，PRP）注射，促進組織修復與裂孔癒合。

手術過程中，不僅修補黃斑部裂孔，更同步處理張女士的白內障，術後追蹤顯示，2處破洞皆順利癒合，視力也漸漸改善，張女士很開心，終於不用再為視力所苦，而影響到生活。

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「這是我行醫多年來首次遇到單眼雙裂孔個案，不僅極為罕見，也很有挑戰。」何明山說，透過創新技術，成功幫助病人康復，對團隊而言是最大的鼓勵，他也提醒，黃斑部裂孔初期症狀多表現為視線扭曲、視覺模糊，但因不會引起疼痛，常被忽略，民眾若有視覺異常應盡早就醫，早期發現、早期治療是保留視力的關鍵。

花蓮慈濟醫院表示，眼科部團隊已成功完成2例以羊膜及PRP雙重療法治療大型黃斑部裂孔，透過創新的治療方式，期望提供黃斑部裂孔病人新的治療選擇，助其重見光明，重拾自信與希望。（編輯：謝雅竹）1140605