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6日氣溫續升 留意午後雷陣雨

2025/6/5 18:20（6/5 19:11 更新）
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6日氣溫續升，留意午後雷陣雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）交通部中央氣象署今天表示，明天水氣仍偏多，西半部零星短暫陣雨，其他地區以多雲為主，午後各地有局部短暫雷陣雨，氣溫將明顯回升，南部近山區有機會達攝氏34、35度。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中市、嘉義縣市及南投縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，新北至苗栗、彰化至雲林、台南至屏東及南投地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天水氣仍偏多，西半部有零星短暫陣雨，其他地區以多雲為主，午後各地會有局部短暫雷陣雨。

陳姵安說，相對於6日，預計7日起水氣略微減少，7日至9日間各地多雲到晴，午後仍會有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，10日至12日間偏東南風為主，迎風面東部、東南部和恆春半島會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地有短暫雷陣雨。

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氣溫方面，陳姵安指出，由於明天降雨空檔變多，氣溫將有明顯回升，東半部高溫30度、西半部30至33度，南部近山區有機會到34、35度，預計7日各地氣溫會再升高。

針對週末至下週菲律賓東方海面至南海可能有熱帶擾動發展的機率，陳姵安表示，目前各國國預測模式對於熱帶擾動生成地點或時間仍有些分歧，還須繼續觀察。（編輯：管中維）1140605

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陳姵安
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