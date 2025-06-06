國中會考苗栗6人滿級分 縣府：持續拔尖扶弱

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）114年國中教育會考今天公布成績，苗栗縣應屆考生3890人，有6人以5A10+、寫作6級滿級分榮登榜首。縣府表示，今年各科待加強比例大幅降低，將持續拔尖、扶弱，提升學生學力。

苗栗縣政府教育處指出，6名獲滿級分學生，分別為照南國中3人、私立君毅中學3人。另包括兩校在內，以及建臺中學國中部、興華高中國中部、竹南國中、頭份國中、建國國中、明仁國中等多名學生也衝出5A10+寫作5級分佳績。

另外，照南國中連續2年拚出會考滿級分，今年3人同登榜首創歷年最佳紀錄；君毅中學國中部除3人滿級分，學科滿級分5A10+有8人，5A人數更達43人，比例16.2%。

君毅中學指出，長期與國立台灣師範大學合作，建構系統性學習策略課程，並透過心智圖法、筆記法、記憶法增進學習成效，積極整合資訊科技資源，打造數位學習平台，提升學習效率與學生的國際視野。為獎勵學子優異表現，董事會提供榜首學生新台幣20萬元獎學金，家長會也頒贈單科A++獎勵金每科500元。

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對於今年會考整體成績，苗栗縣府表示，全縣5A10+寫作5級分人數較去年增36%，寫作測驗成績5級分以上人數提升11%，5A學生比例與歷年相較也有不錯表現。

此外，各科待加強比例大幅降低，將持續推動各項「拔尖」及「扶弱」計畫，幫助苗栗縣學生在學力表現上提升、成長與進步。（編輯：戴光育）1140606